15 Марта 2021
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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, встреча с жителями Чемодановки (2019) | Фото: instagram.com/ivan_belozercev_penza

В Пензе родителей в одной из школ попросили скинуться на портреты Путина и местного губернатора

В Пензе губернатор распорядился провести проверку в одной из городских школ, где, как утверждают родители учеников, администрация попросила скинуться на портреты Владимира Путина и собственно главы региона – Ивана Белозерцева.

"Очень огорчен [сообщением о принуждении родителей покупать портреты]. Если это правда и есть вина школы, считаю, что должностные лица образовательного учреждения допустили самоуправство. Я в подобном проявлении "уважения" к себе не нуждаюсь. И такие действия осуждаю", - цитирует слова Белозерцева издание "7х7".

Губернатор еще до начала проверки принес извинения родителям учеников и призвал сообщать ему о подобных случаях.

Кстати, не так давно 78-ю школу Пензы уже проверяли, но по другому поводу. В декабре 2020 года 20 учеников школы обратились к врачам с признаками отравления. Тогда директора и компанию-организатора школьного питания привлекли к административной ответственности.

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В Пензе родителей в одной из школ попросили скинуться на портреты Путина и местного губернатора

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Теги: пенза, иван белозерцев, портреты, школа, родители



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