СМИ: Украинские войска в Донбассе приведены в полную боевую готовность

Украинские войска в Донбассе приведены в полную боевую готовность и со дня на день готовы начать военную агрессию. Об этом пишет издание "Страна" со ссылкой на свои источники в войсках.

В настоящее время ВСУ вплотную приблизились к позициям ДНР и ЛНР, их разделяют буквально сотни метров, и никакого разведения уже не соблюдают. Обстрелы происходят каждый день. При этом каждый день приезжают инспекции из штабов и проверяют укомплектованность боекомплектом, готовность и исправность техники и оружия, обмундирование, питание личного состава и т.п.

Источник в Минобороны Украины сообщает, что разработано несколько вариантов захвата Донбасса, а сейчас у ВСУ серьезное преимущество: личного состава больше, вооружение и обеспечение войск лучше. В Генштабе внимательно изучали опыт недавней войны в Карабахе и рассчитывают оккупировать значительную часть ДНР и ЛНР. Ожидается только приказ. При этом наступление будет идти в городских условиях, и погибнет огромное количество гражданского населения.

Разработан и резервный план на случай вмешательства России. Он предусматривает отвод войск, чтобы избежать новых "котлов". Тот же источник сообщает, что на границе России и ДНР размещены несколько крупных подразделений российской армии и им нужно менее суток для полноценного боевого развертывания и вмешательства на стороне Донбасса.

В случае нападения на Донбасс в Минобороны Украины полагают, что Россия не ограничится просто помощью Донбассу, а может нанести удары из Крыма и со стороны Белгорода, а также на Киев со стороны Брянска.

Издание считает, что Россия почти стопроцентно вмешается, но США это и нужно для введения новых санкций и срыва достройки "Северного потока-2". А для президента Владимира Зеленского это может означать политическую смерть.

Напомним, недавно армия ДНР получила разрешение на подавление огневых точек ВСУ.