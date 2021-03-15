В Дагестане рухнул мост при проезде по нему КамАЗа

Мост рухнул в районе села Хебда Шамильского района Дагестана во время проезда КамАЗа.

В результате инцидента пострадал один человек – водитель грузовика. Работник ООО «Мостострой» в состоянии средней степени тяжести госпитализирован, сообщает ГУМЧС по республике.

Без дорожного сообщения остались три поселка: Кахиб, Гоор и Хиндах.

В пресс-службе Минтранса уточнили, что переправа через реку Аварское Койсу обрушилась из-за того, что допустимая нагрузка на мост была сильно превышена.

По данным МЧС, мост находился в аварийном состоянии и проезд был только для автомобилей весом до 40 тонн.