15 Марта 2021
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Обрушение моста в Шамильском районе во время проезда большегрузного транспорта (2021) | Фото: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан

В Дагестане рухнул мост при проезде по нему КамАЗа

Мост рухнул в районе села Хебда Шамильского района Дагестана во время проезда КамАЗа.

В результате инцидента пострадал один человек – водитель грузовика. Работник ООО «Мостострой» в состоянии средней степени тяжести госпитализирован, сообщает ГУМЧС по республике.

Без дорожного сообщения остались три поселка: Кахиб, Гоор и Хиндах.

Обрушение моста в Шамильском районе во время проезда большегрузного транспорта(2021)|Фото: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан

В пресс-службе Минтранса уточнили, что переправа через реку Аварское Койсу обрушилась из-за того, что допустимая нагрузка на мост была сильно превышена.

По данным МЧС, мост находился в аварийном состоянии и проезд был только для автомобилей весом до 40 тонн.

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В Дагестане рухнул мост при проезде по нему КамАЗа

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Теги: дагестан, мост, камаз



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