"Возгорание на Оби продолжается из-за опорожнения продуктопровода", - Природнадзор Югры

Глава Природнадзора Югры Сергей Пикунов в разговоре с Накануне.RU отметил, что огонь на Оби, который в выходные попал на видео, говорит о "естественном опорожнении" пострадавшего продуктопровода.

Кадры, напомним, облетели интернет в выходные. Видно, что Обь продолжает гореть.

"То, что мы видим на кадрах, технологически обосновано, - сказал Накануне.RU Пикунов. – Компания, конечно, заявляла, что уже закончила. У "СибурТюменьГаза" через Обь идут основная и резервная ветки. Резервная – на случай, если что-то случается. У основной после аварии были перекрыты две задвижки на каждом из берегов реки. Внизу – понижение рельефа, идёт естественным путём опорожнение продуктопровода. Хотя сотрудники компании могли, конечно, пустить поршень и всё продавить".

Напомним, 6 марта произошло возгорание на резервном подводном переходе через реку Обь протяженностью 1,5 км, являющемся частью системы продуктопровода ШФЛУ от Губкинского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) на Ямале до Южно-Балыкского ГПЗ в Югре. По одной из версий, авария на продуктопроводе "СибурТюменьГаза" случилась за две недели до возгорания реки.