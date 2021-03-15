15 Марта 2021
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Владимир Фёдоров, Алексей Лапушкин (2021) | Фото: Партия дела

Давление на избирком? Кандидату в мэры Якутска отказали в регистрации под надуманным предлогом

Отказ от регистрации кандидатуры предпринимателя Владимира Фёдорова ("Партия Дела") на выборах мэра Якутска может быть следствием давления на избирком.

Против его регистрации выступила партия "Родина", от которой Фёдоров выдвигался на прошлых выборах и которая тогда его сняла сама. Формальным основанием стало то, что кандидат не подал список своих уполномоченных, а значит, не предоставил в полном объёме документы, необходимые для регистрации. Однако по закону такой список нужен для кандидатов в депутаты, но не для кандидатов на выборах мэра.

Секретарь федерального совета "Партии Дела" Алексей Лапушкин заявил сегодня на пресс-конференции, что в данном случае нет даже формы такого списка, который должна была бы утверждать избирательная комиссия. Он сообщил, что юристы партии уже занимаются этим вопросом с тем, чтобы рассмотреть дело в суде.

"Мы со своей стороны пройдём все судебные инстанции, потому что такое извращение и искажение закона в принципе недопустимо. У нас есть все основания полагать, что на избирательную комиссию было оказано давление. Я вам показываю документ избиркома от 12-го числа сего месяца, подписанный уполномоченным представителем, в котором она говорит о том, что все документы подготовлены в соответствии с законодательством, и она никаких возражений не имеет. Показываю заявление избирательной комиссии от 13-го числа за подписью уполномоченного лица, в котором она признаёт все исковые требования и требует снятия Владимира Юрьевича. Этот вопрос вообще требует отдельного рассмотрения", - отметил Алексей Лапушкин.

Владимир Фёдоров, Алексей Лапушкин(2021)|Фото: Партия дела

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Давление на избирком? Кандидату в мэры Якутска отказали в регистрации под надуманным предлогом

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Теги: Якутск, Фёдоров, Лапушкин, Партия дела



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