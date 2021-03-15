Прибыль российского бизнеса в 2020 году показала рекордное за 12 лет падение

Прибыль крупных и средних российских предприятий в 2020 году обвалилась на 23,5% (3,82 трлн), что является рекордным показателем с 2008 года, сообщила международная аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza.

12 лет назад, в кризисном 2008 году, падение составило 30,4%, пишут "Известия" со ссылкой на исследование.

Такие финансовые показатели эксперты напрямую связывают с пандемией коронавируса. Сильное снижение прибыли бизнеса зафиксировано весной, во время локдауна. Летом темпы сокращения заработков компаний замедлились, рост начался только в октябре.

По данным FinExpertiza, финансовые показатели предприятий ухудшились в 48 из 85 регионов. Самое глубокое падение прибыли бизнеса наблюдалось в Северной Осетии, Ненецком автономном округе, Ингушетии, Амурской области, Севастополе.

Ранее сообщалось, что каждое десятое предприятие в России может закрыться в 2021 году. Отмечается, что спрос на товары и услуги так и не восстановился примерно у двух третей компаний. В начале года у трети респондентов продолжил снижаться оборот, у 27% он сохранился на уровне прошлого года.

В итоге каждое десятое предприятие (9,7%) готовится к закрытию. 19,1% респондентов заявили о постепенном восстановлении прошлогодних потерь.