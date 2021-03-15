Прибыль российского бизнеса в 2020 году показала рекордное за 12 лет падение

15 Марта 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Госдума приняла закон о "нечаянной коррупции"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России
удаленка, налоги, предприниматель, самозанятый, бизнес (2020) | Фото: admtyumen.ru

Прибыль российского бизнеса в 2020 году показала рекордное за 12 лет падение

Прибыль крупных и средних российских предприятий в 2020 году обвалилась на 23,5% (3,82 трлн), что является рекордным показателем с 2008 года, сообщила международная аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza.

12 лет назад, в кризисном 2008 году, падение составило 30,4%, пишут "Известия" со ссылкой на исследование.

Такие финансовые показатели эксперты напрямую связывают с пандемией коронавируса. Сильное снижение прибыли бизнеса зафиксировано весной, во время локдауна. Летом темпы сокращения заработков компаний замедлились, рост начался только в октябре.

По данным FinExpertiza, финансовые показатели предприятий ухудшились в 48 из 85 регионов. Самое глубокое падение прибыли бизнеса наблюдалось в Северной Осетии, Ненецком автономном округе, Ингушетии, Амурской области, Севастополе.

Ранее сообщалось, что каждое десятое предприятие в России может закрыться в 2021 году. Отмечается, что спрос на товары и услуги так и не восстановился примерно у двух третей компаний. В начале года у трети респондентов продолжил снижаться оборот, у 27% он сохранился на уровне прошлого года.

В итоге каждое десятое предприятие (9,7%) готовится к закрытию. 19,1% респондентов заявили о постепенном восстановлении прошлогодних потерь.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Прибыль российского бизнеса в 2020 году показала рекордное за 12 лет падение

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: бизнес, прибыль, пандемия



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети