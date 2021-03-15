15 Марта 2021
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

Суд оставил под арестом экс-директора "Челябоблинвестстроя"

Челябинский областной суд оставил под арестом бывшего директора ОГКУ "Челябоблинвестстрой" Алексея Абаимова, обвиняемого в получении взятки, мошенничестве и отмывании денег.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, постановление районного суда обжаловали адвокаты обвиняемого, просили избрать в отношении подзащитного более мягкую меру пресечения.

Напомним, Абаимова задержали в апреле 2020 года вместе с заместителем министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Татьяной Антоновой. По версии следствия, должностные лица минстроя и ОГКУ "Челябоблинвестстрой" оплатили невыполненные работы на объекте и оборудование, которое не было поставлено. Бюджету причинен ущерб на сумму 65 млн руб.

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Суд оставил под арестом экс-директора "Челябоблинвестстроя"

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Теги: Челябоблинвестстрой, арест, мера пресечения, суд,



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