Суд оставил под арестом экс-директора "Челябоблинвестстроя"

Челябинский областной суд оставил под арестом бывшего директора ОГКУ "Челябоблинвестстрой" Алексея Абаимова, обвиняемого в получении взятки, мошенничестве и отмывании денег.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, постановление районного суда обжаловали адвокаты обвиняемого, просили избрать в отношении подзащитного более мягкую меру пресечения.

Напомним, Абаимова задержали в апреле 2020 года вместе с заместителем министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Татьяной Антоновой. По версии следствия, должностные лица минстроя и ОГКУ "Челябоблинвестстрой" оплатили невыполненные работы на объекте и оборудование, которое не было поставлено. Бюджету причинен ущерб на сумму 65 млн руб.