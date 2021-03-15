Россия лидирует в Европе по числу завершенных курсов вакцинации - РФПИ

В России полный курс вакцинации от коронавируса прошли 3,5 млн человек. Это больше, чем в любой другой стране Европы, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Правда, он не указал, что население нашей страны гораздо больше, чем в любой из европейских стран.

Дмитриев приводит абсолютные числа, не уточняя, каким процентом от общего числа населения они являются.

"Россия лидирует в Европе по количеству завершенных курсов вакцинации от коронавирусной инфекции — две составляющие Спутника V уже получили 3,5 млн человек. Ни одна другая европейская страна еще не вакцинировала полностью 3 млн жителей. А Великобритания, которую многие приводят в качестве примера быстрой вакцинации, уступает по данному показателю России более чем в два раза", - приводит слова Дмитриева РБК.

По мнению главы РФПИ, Россия входит в пятерку стран в мире по темпам вакцинации.