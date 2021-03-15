С начала пандемии ковидом переболели более 80 тысяч свердловчан

За минувшие сутки в Свердловской области был выявлен 171 новый случай коронавируса.

Как сообщили Накануне.RU в региональном оперативном штабе по профилактике COVID-19, диагноз оказался лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (62 случая) и других муниципалитетов. По официальным данным, на сегодняшний день в области выявлено 80 тысяч 153 случая новой коронавирусной инфекции.

За сутки на Среднем Урале было выписано 182 человека и зарегистрировано девять случаев смерти больных COVID-19. Общее число выписанных достигло 73 тысяч 298 человек.

На прошлой неделе стало известно, что за все время пандемии ковид унес жизни уже более 2,5 тысяч свердловчан.