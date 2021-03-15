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Общество Тюменская область
вертолёт ми-8 авиакомпания utair ютэйр (2016) | Фото: Накануне.ru

В Тюменской области авиасообщение с труднодоступными районами начнётся 1 мая

Сезонное авиасообщение с тобольским Заболотьем начнется с 1 мая. Уже составлен график движения вертолетов по маршруту Тобольск – Ишменево – Иземеть – Ачиры – Тобольск, сообщили Накануне.RU в администрации Тобольского района.

В этом году по просьбе жителей Ачирского сельского поселения добавили еще три рейса. Теперь их 44. Возить пассажиров будет "ЮТэйр – Вертолетные услуги". Билеты на рейс пассажиры смогут купить за 15 дней до вылета.

"Жители труднодоступных территорий также попросили пересмотреть расписание рейсов и начать авиасообщение пораньше. Мы проработали этот вопрос. Полёты в Ачиры начнутся с 1 мая. Отмечу, что в 2020 г. вертолеты в Заболотье начали летать 23 мая", - сказал глава Тобольского района Леонид Митрюшкин.

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В Тюменской области авиасообщение с труднодоступными районами начнётся 1 мая

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Теги: Заболотье, Ачиры, вертолёт



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