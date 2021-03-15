На Среднем Урале директора школы поймали на мошенничестве с участием ее мужа

На Среднем Урале руководителя муниципальной школы поймали на мошенничестве. Возбуждено дело.

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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, директор одной из школ Шалинского городского округа устроила на должность вахтера своего мужа, который с апреля 2020 по февраль 2021 года числился работником образовательного учреждения. Все это время мужчина на работе не появлялся, но при этом ему исправно начислялась и выплачивалась заработная плата и другие выплаты.

Когда об этом стало известно, в отношении директрисы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество с использованием своего служебного положения). Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления.

Как добавили в ведомстве, расследование уголовного дела находится на контроле прокурора района.