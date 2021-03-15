15 Марта 2021
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Вакцина от коронавируса Спутник V, разработанная НИЦ им. Гамалеи. (2021) | Фото: пресс-служба Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н. Ф. Гамалеи

ЕС готов начать переговоры с Россией о поставках "Спутника V" в Европу - Reuters

Хотя публично власти Евросоюза очень осторожно комментируют идею закупки российской вакцины от коронавируса, в реальности ЕС уже готов начать переговоры. План Брюсселя по вакцинации 450 млн граждан пока тормозится проблемами с поставками вакцин, а также ситуацией с надежностью и эффективностью препарата от AstraZeneca.

Официальный представитель ЕС, который ведет переговоры с производителями вакцин от имени блока, сообщил, что правительства ЕС рассматривают возможность начала переговоров с разработчиками "Спутника V", и для начала процесса потребуются запросы от четырех стран ЕС, пишет Reuters.

Напомним, не дожидаясь одобрения властей ЕС, российский препарат уже закупили Венгрия и Словакия, ведет переговоры Чехия, а Италия рассматривает возможность производства препарата в Риме.

Издание отмечает, что если "Спутник V" попадет в арсенал вакцин ЕС, это будет дипломатическим триумфом для России. А вот отказ от организованного сотрудничества с Россией грозит расколом Евросоюза, поскольку ряд стран все равно явно закупит "Спутник V", поставив здоровье граждан выше политических раскладов.

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ЕС готов начать переговоры с Россией о поставках "Спутника V" в Европу - Reuters

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Теги: ес, переговоры, спутник v



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