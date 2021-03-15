В Челябинске пациентов больницы эвакуировали из-за возгорания

В Челябинске из здания областной клинической больнице № 2 эвакуировали 45 человек из-за возгорания матрац.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-центре регионального ГУ МЧС, сообщение о возгорании в здании корпуса №1 ОКБ №2 поступило вечером 14 марта. Первое подразделение пожарных прибыло на место через пять минут.

В этом момент в учреждении проводилась эвакуация. Из здания самостоятельно эвакуировались 30 пациентов и 15 человек персонала.

Возгорание произошло на втором этаже. Загорелся матрац в одной из палат. Возгорание ликвидировано до прибытия сотрудников МЧС России на площади 2 кв. метра.

В результате инцидента никто не пострадал. После проверка помещений медицинское учреждение приступило к работе в штатном режиме.

В настоящий момент устанавливается причина пожара.