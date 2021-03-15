РКН потребовал от Facebook снять ограничения с Instagram-аккаунта "Крым-24"

Роскомнадзор направил письмо в адрес Facebook Inc с требованием снять все ограничения, наложенные на аккаунт российского телеканала "Крым-24" в Instagram.

Поясняется, что возможность публикации текстовых постов на данном аккаунте ограничена.

В пресс-службе ведомства заявили, что данные действия нарушают "ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры".

Ранее сообщалось, что соцсеть Facebook заблокировала сообщения ряда российских СМИ о поимке 18 февраля сторонников украинской молодежной радикальной группы "Маньяки. Культ убийц". Материалы были написаны на основе официальных релизов силовых ведомств, однако администрация соцсети сочла эти публикации fake-news.

Роскомнадзор потребовал, чтобы Facebook восстановил доступ к информации, размещенной в официальных аккаунтах российских СМИ "Взгляд", РБК и ТАСС.