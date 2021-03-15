15 Марта 2021
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Греция автобусы горы туризм (2017) | Фото: Накануне.RU

Жителям Екатеринбурга посоветовали оценивать все риски при покупке зарубежных туров

Жителей Екатеринбурга вновь призывают оценивать все риски при покупке зарубежных туров из-за ситуации с коронавирусом. Об этом на сегодняшней пресс-конференции заявила директор городского центра защиты потребителей Янина Голубева.

Напомним, в прошлом году в центр в 10 раз увеличилось количество обращений по услугам, связанным с перемещением граждан – речь шла об отмене туров, перевозок и рейсов.

Как сообщила сегодня Голубева, сейчас ситуация несколько изменилась.

"Во-первых, туроператоры смогли выстроить правильные отношения со своими контрагентами за рубежом. И если опять случится что-то непредвиденное, все вопросы, связанные с возвратом денег, будут решаться намного быстрее и проще. Во-вторых, мы видим, что границы открываются, и многие страны, в том числе европейские, на сегодня номинируют открытие границ. Более того, они уже проводят определенную информационную кампанию по привлечению к себе туристов", - рассказала глава центра защиты потребителей, отвечая на вопрос Накануне.RU.

пляж в Испании(2020)|Фото: Накануне.RU

По ее словам, прежде чем выбирать место отдыха, нужно оценивать риски.

"Необходимо понимать, что ситуация с пандемией "плавающая", поэтому гарантировать, что завтра какая-то страна, в которую вы купили тур, не закроется, никто не может. При этом мы должны понимать, что порядок возврата стоимости тура по таким закрытым странам меняться не будет. На сегодня есть отложенный срок - конец 2021 года, когда можно воспользоваться деньгами и отдохнуть в любом месте примерно на тех же условиях", - напомнила Голубева.

Как отмечает эксперт, если при покупке тура предлагается страхование от невыезда, в том числе в связи с ограничительными мерами, то рекомендуется внимательно прочитать условия страхования, и если они приемлемы и покроют убытки, то соглашаться на них.

"И самое главное: очень тщательно выбирайте своих контрагентов, я говорю о турагентах и туроператорах. Читайте отзывы и особенно внимательно - договоры. Если он сложный для вас или непонятный, направляйте его нам на почту, мы проанализируем и дадим конкретные советы - стоит ли вступать в отношения с данным туроператором или нет", - заключила Янина Голубева.

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Жителям Екатеринбурга посоветовали оценивать все риски при покупке зарубежных туров

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Теги: туры, риски, покупка, Екатеринбург



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