Ученые выявили новый рассадник вирусов в Китае

Пушные фермы в Китае назвали новым рассадником вирусов из-за неподобающих условий содержания зверей. Об этом пишет The Mirror.

Эксперты исследовали 13 пушных ферм и пришли к выводу, что они являются "бомбой замедленного действия" для новых "смертоносных пандемий".

Исследователи также считают, что животные на таких фермах находятся в постоянном стрессе, большинство из них болеет, что увеличивает масштабы "вирусного выброса".

Ранее группа экспертов Всемирной организации здравоохранения, которые ранее посетили китайский Ухань с целью установить возможные источники возникновения коронавируса, отказалась от публикации промежуточного отчета.

Как отметили ученые, им так и не предоставили достаточного доступа к осматриваемым объектам, чтобы они могли определить источник распространения COVID-19. Они призвали к проведению нового международного расследования.