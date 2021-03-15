15 Марта 2021
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Енотовидная собака (2016) | Фото: reactor.cc

Ученые выявили новый рассадник вирусов в Китае

Пушные фермы в Китае назвали новым рассадником вирусов из-за неподобающих условий содержания зверей. Об этом пишет The Mirror.

Эксперты исследовали 13 пушных ферм и пришли к выводу, что они являются "бомбой замедленного действия" для новых "смертоносных пандемий".

Исследователи также считают, что животные на таких фермах находятся в постоянном стрессе, большинство из них болеет, что увеличивает масштабы "вирусного выброса".

Ранее группа экспертов Всемирной организации здравоохранения, которые ранее посетили китайский Ухань с целью установить возможные источники возникновения коронавируса, отказалась от публикации промежуточного отчета.

Как отметили ученые, им так и не предоставили достаточного доступа к осматриваемым объектам, чтобы они могли определить источник распространения COVID-19. Они призвали к проведению нового международного расследования.

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Ученые выявили новый рассадник вирусов в Китае

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Теги: китай, вирусы, пушные фермы



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