Куйвашев продлил самоизоляцию для свердловчан из групп риска

Для свердловчан из групп риска продлен режим самоизоляции. Об этом Накануне.RU сообщили в оперативном штабе Свердловской области.

Соответствующее постановление подписал глава региона Евгений Куйвашев. Документ вступает в силу с 16 марта, ограничения продлятся до 29 марта включительно. Это сильно отличается от слов вице-губернатора Павла Крекова, который еще месяц назад заявил о готовности региональных властей отменить "коронавирусные" ограничения для пожилых жителей региона.

Напомним, что в группу риска входят граждане в возрасте 65+, а также жители области с хроническими заболеваниями.