Оксана Пушкина не будет баллотироваться в Госдуму от своего подмосковного округа

15 Марта 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Госдума приняла закон о "нечаянной коррупции"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России Москва Московская область
Оксана Пушкина (2013) | Фото:

Оксана Пушкина не будет баллотироваться в Госдуму от своего подмосковного округа

Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина не будет выдвигаться в депутаты российского парламента от Одинцовского одномандатного округа (Московская область).

По словам Пушкиной, представляющей в Госдуме "Единую Россию", губернатор Подмосковья Андрей Воробьев "видит другого человека основным претендентом на победу в 122-м избирательном округе". "А идти на выборы против своей прежней команды мне не позволяют принципы", — цитирует Пушкину РБК. Она не сказала, будет ли баллотироваться в другом округе.

В целом Пушкина останавливать свою текущую деятельность не собирается: "Единственная верная дорога — это путь ошибок, разочарований и новых надежд. Будьте оптимистами, верьте в лучшее. Часто, когда мы собираемся перевернуть очередную страницу книги Жизни, Вселенная улыбается и, посылая нам знаки судьбы, словно говорит: "Рано расслабляться, дорогая, это всего лишь поворот, а впереди — непаханое поле. Засучила рукава и вперед!".

Примечательно, что недавно похожими словами охарактеризовала свое положение Наталья Поклонская, еще одна представительница "Единой России", работа которой в Госдуме несколько расходилась с "генеральной линией" партии. Поклонская заявила, что пока не получала предложений по поводу выдвижения на сентябрьских выборах.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Оксана Пушкина не будет баллотироваться в Госдуму от своего подмосковного округа

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: оксана пушкина, выборы в госдуму, подмосковье, единая россия, одномандатный округ



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети