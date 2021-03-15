Оксана Пушкина не будет баллотироваться в Госдуму от своего подмосковного округа

Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина не будет выдвигаться в депутаты российского парламента от Одинцовского одномандатного округа (Московская область).

По словам Пушкиной, представляющей в Госдуме "Единую Россию", губернатор Подмосковья Андрей Воробьев "видит другого человека основным претендентом на победу в 122-м избирательном округе". "А идти на выборы против своей прежней команды мне не позволяют принципы", — цитирует Пушкину РБК. Она не сказала, будет ли баллотироваться в другом округе.

В целом Пушкина останавливать свою текущую деятельность не собирается: "Единственная верная дорога — это путь ошибок, разочарований и новых надежд. Будьте оптимистами, верьте в лучшее. Часто, когда мы собираемся перевернуть очередную страницу книги Жизни, Вселенная улыбается и, посылая нам знаки судьбы, словно говорит: "Рано расслабляться, дорогая, это всего лишь поворот, а впереди — непаханое поле. Засучила рукава и вперед!".

Примечательно, что недавно похожими словами охарактеризовала свое положение Наталья Поклонская, еще одна представительница "Единой России", работа которой в Госдуме несколько расходилась с "генеральной линией" партии. Поклонская заявила, что пока не получала предложений по поводу выдвижения на сентябрьских выборах.