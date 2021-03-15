Тюменка выиграла в лотерею миллион

Тюменка выиграла в лотерею 1 млн руб. Билет лотереи ей подарил отец, сообщили Накануне.RU в "Столото".

Победительница участвовала в 1369-ом тираже "Русского лото". Её отец – давний поклонник лотерей, он подарил дочери заветный "пропуск" к деньгам.

"Мы проверили результаты только через неделю после розыгрыша. Когда узнали о выигрыше, испытали фейерверк эмоций. Папа очень обрадовался, он ждал и верил в нашу семейную удачу", - сказала победительница.

Она купит папе машину, а оставшуюся сумму разделит с сестрой.