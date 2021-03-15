15 Марта 2021
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Общество Тюменская область
деньги, рубль, купюра (2017) | Фото: Накануне.RU

Тюменка выиграла в лотерею миллион

Тюменка выиграла в лотерею 1 млн руб. Билет лотереи ей подарил отец, сообщили Накануне.RU в "Столото".

Победительница участвовала в 1369-ом тираже "Русского лото". Её отец – давний поклонник лотерей, он подарил дочери заветный "пропуск" к деньгам.

"Мы проверили результаты только через неделю после розыгрыша. Когда узнали о выигрыше, испытали фейерверк эмоций. Папа очень обрадовался, он ждал и верил в нашу семейную удачу", - сказала победительница.

Она купит папе машину, а оставшуюся сумму разделит с сестрой.

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Тюменка выиграла в лотерею миллион

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Теги: Столото, лотерея



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