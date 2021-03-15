В Совфеде назвали предложение Зюганова о налоге на "подозрительно богатых" политическим

В Совфеде раскритиковали предложение лидера КПРФ Геннадия Зюганова ввести дополнительный налог для "подозрительно богатых".

"Налог на якобы имеющиеся подозрения в том, что кто-то подозрительно богат - это, конечно, заявления из области политики, но никак не экономики и налоговой сферы", - заявил РИА Новости первый зампред комитета по социальной политике Валерий Рязанский.

Он добавил, что новые налоги в нынешней ситуации должны вводиться крайне аккуратно. Кроме того, напомнил Рязанский, в России уже есть налог на сверхдоходы, и общество поддержало его введение, поскольку было определено, что он пойдет на лечение орфанных заболеваний.

Напомним, Зюганов предложил ввести в России налог на "подозрительно богатых" после инициативы Минтруда ограничить "подозрительно бедным семьям" выплаты на детей.

Также в своем телеграм-канале политик заявил о необходимости ратифицировать 20 статью Конвенции ООН по противодействию коррупции, которая устанавливает требования соответствия доходов и расходов "бюрократического сословия".