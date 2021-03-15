Следственный комитет проверяет ЦПКиО Екатеринбурга, где на Масленице пострадал мужчина

В Екатеринбурге Следственный комитет проверяет Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского, где мужчина получил травмы.

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Ранее сообщалось, что вечером 14 марта на жителя города в парке упала металлическая информационная конструкция-декорация. В это время в ЦПКиО шло празднование Масленицы, в связи с чем там находилось большое количество горожан с детьми.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, по предварительным данным, в результате инцидента мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и ушиб позвоночника. Сейчас врачи оказывают пострадавшему всю необходимую медицинскую помощь.

Следователями уже проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы. Также будет проведена судебная медицинская экспертиза для установления тяжести вреда здоровью мужчины.

Свою проверку также ведет прокуратура.