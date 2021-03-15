15 Марта 2021
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Владимир Владимиров (2017) | Фото: gubernator.stavkray.ru

Глава Ставрополья отправил правительство края в отставку

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров отправит в отставку правительство региона. Теперь министры будут работать с приставками и.о.

В Instagram глава региона объяснил свое решение субботним задержанием зампреда правительства края Александра Золотарева. Его подозревают в получении взяток при строительстве больниц. Задержали Золотарева при попытке скрыться – в аэропорту.

"Считаю, что ситуация экстраординарная и требует решительных действий. Курс на очищение краевой власти никто не изменял. И никто из моей команды не имеет право с него сворачивать. Не могу и не буду мириться с тем, что рядом могут стоять нечестные люди", - написал в соцсети Владимиров и добавил, что сегодня утром на рабочей планерке отправил правительство в отставку.

"Решение о том, кто войдет новый состав краевого кабмина, буду принимать только после проведения в отношении каждой кандидатуры антикоррупционной проверки правоохранительными органами, - пишет глава региона. - Со всеми у нас заключены соглашения о сотрудничестве, и проведение такого большого антикоррупционного аудита будет важным опытом партнерства".

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Глава Ставрополья отправил правительство края в отставку

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Теги: владимир владимиров, отставка правительства, ставрополье, взяточничество, александр золотарев



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