Глава Ставрополья отправил правительство края в отставку

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров отправит в отставку правительство региона. Теперь министры будут работать с приставками и.о.

В Instagram глава региона объяснил свое решение субботним задержанием зампреда правительства края Александра Золотарева. Его подозревают в получении взяток при строительстве больниц. Задержали Золотарева при попытке скрыться – в аэропорту.

"Считаю, что ситуация экстраординарная и требует решительных действий. Курс на очищение краевой власти никто не изменял. И никто из моей команды не имеет право с него сворачивать. Не могу и не буду мириться с тем, что рядом могут стоять нечестные люди", - написал в соцсети Владимиров и добавил, что сегодня утром на рабочей планерке отправил правительство в отставку.

"Решение о том, кто войдет новый состав краевого кабмина, буду принимать только после проведения в отношении каждой кандидатуры антикоррупционной проверки правоохранительными органами, - пишет глава региона. - Со всеми у нас заключены соглашения о сотрудничестве, и проведение такого большого антикоррупционного аудита будет важным опытом партнерства".