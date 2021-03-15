"Мегионнефтегаз" подтвердил высокую готовность к оперативным действиям при ЧС

Мегионские нефтяники подтвердили свою готовность к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации. Как сообщили Накануне.RU на предприятии, по итогам командно-штабных учений предприятие получило высокую оценку регионального управления МЧС России.

Сценарий учений предполагал, что при осмотре трубопровода в районе водного перехода была обнаружена утечка нефтесодержащей жидкости. Аварийно-спасательным подразделениям предстояло определить и устранить причины, а также принять меры для обеспечения экологической безопасности. В учениях участвовали около полусотни человек, было задействовано 20 единиц спецтехники.

Как отметил начальник 13 отряда Федеральной противопожарной службы по Югре Станислав Медведев, все поставленные задачи были успешно выполнены в кратчайшие сроки, несмотря на сложные погодные условия. "Грамотная оценка ситуации позволила оперативному штабу подобрать максимально эффективные организационные и технические решения, были продемонстрированы высокий профессионализм и слаженное взаимодействие аварийно-спасательных формирований "Мегионнефтегаза" и служб экстренного реагирования", – прокомментировал он.

По словам генерального директора "Славнефть-Мегионнефтегаза" Михаила Черевко, обеспечение максимальной экологической безопасности – одна из важнейших задач компании. "Это подразумевает не только применение природосберегающих технологий, но и наличие достаточных сил и средств для оперативного реагирования на инциденты, – подчеркнул он. – Мы постоянно поддерживаем высокий уровень готовности наших специалистов и обновляем технический арсенал, чтобы даже в условиях ЧС минимизировать или вовсе исключить риски серьезных последствий".

Нештатное аварийно-спасательное формирование (НАСФ) "Мегионнефтегаза" аттестовано отраслевой комиссией Минэнерго РФ. Для оперативного обнаружения, локализации и устранения последствий ЧС в распоряжении мегионских нефтяников имеются беспилотные летательные аппараты, вездеходный транспорт, нефтесборное оборудование и сорбенты и другие необходимые технические средства и материалы.

В 2020 году специалисты "Мегионнефтегаза" в составе спасательного отряда "Газпром нефти" участвовали в ликвидации последствий ЧС федерального масштаба в Красноярском крае. Напомним, тогда на ТЭЦ в Норильске произошла утечка 21 тыс. тонн дизельного топлива, которое попало в грунт и реки. Благодаря высокому уровню подготовки и хорошему техническому оснащению отряду удалось остановить продвижение разлившихся нефтепродуктов к Карскому морю и ликвидировать треть от общего объема загрязнения. Вклад мегионских нефтяников в операцию по спасению арктической экосистемы был отмечен главой МЧС РФ Евгением Зиничевым.