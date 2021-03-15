15 Марта 2021
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Политика В России
дмитрий певцов, актер (2012) | Фото:kinopoisk.ru

Дмитрий Певцов поддержал идею о проверке доходов "подозрительно богатых"

Артист Дмитрий Певцов высказался о необходимости поддержки многодетных семей. В своём выступлении он фактически поддержал предложение лидера КПРФ Геннадия Зюганова проверить доходы "подозрительно богатых".

"На концертах я делюсь своей душой, своим сердцем — как правило, весь зал подпевает, смеется над шутками. Но после праздничного вечера женщины идут домой, а там их встречают ежедневные хлопоты... Так может, надо уже серьезно изменить поддержку женщин и семей со стороны государства? Чтобы улыбки не только на концерте украшали их лица. Я думаю, просто уверен в этом, что государство должно им, женщинам нашим - просто должно, и все тут. И лучшую работу, и настоящую поддержку. Особенно матерям. Бред вообще в стране происходит — Минтруд пишет "надо проверить проанализировать детские выплаты подозрительно бедным семьям". А я думаю, гораздо лучше было бы проанализировать доходы подозрительно богатых, спрятанные в офшоры! С ума посходили совсем", - приводит издание Infox слова артиста.

Напомним, Минтруд на прошлой неделе выступил с инициативой ограничить детские выплаты "подозрительно бедным семьям". После этого лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил ввести в России налог на "подозрительно богатых".

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Дмитрий Певцов поддержал идею о проверке доходов "подозрительно богатых"

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Теги: Певцов, поддержка, дети



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