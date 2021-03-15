СКР проверят обстоятельства ДТП в Заречном, где погибли трое взрослых и двое детей

Свердловские следователи организовали проверку по факту гибели трех взрослых и двух детей в результате ДТП. Авария произошла вечером 14 марта в городском округе Заречный Свердловской области.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по региону, на данный момент совместно с сотрудниками полиции следователями выполняется комплекс мероприятий по выяснению всех обстоятельств трагедии. Осмотр места происшествия уже проведен. Для дальнейшего опроса устанавливаются очевидцы произошедшего. Помимо этого также назначен комплекс необходимых экспертиз, выполняются иные мероприятия, по итогам которых будет принято процессуальное решение.

Напомним, водитель автомобиля "Киа" выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовым автомобилем "Вольво". Трагедия произошла около 19.00 на 48-м километре автодороги "Екатеринбург - Тюмень", вблизи села Мезенское.

В результате аварии водитель "Киа" (1968 г.р.) и четыре пассажира скончались. Среди них: пожилая женщина, а также девушка, 2000 г.р., и двое малолетних детей – мальчик и девочка, ориентировочно, 12 и 13 лет. Дети, находились сзади и не были пристегнуты ремнями безопасности.