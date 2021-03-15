Анкара обвинила Дамаск в ракетном ударе по бензовозам в Алеппо

Минобороны Турции заявило, что Сирия нанесла ракетный удар по двум населенным пунктам в северной части провинции Алеппо.

Утверждается, что ракеты были выпущены с территории аэродрома Квайрес по городам Джараблус и Эль-Баб, которые контролирует Анкара.

Ранее сирийские СМИ сообщили, что удары были нанесены по цистернам с нефтью и установкам по ее переработке в северной части Алеппо. Предварительно, есть пострадавшие.

Минобороны Турции уведомило Россию о необходимости не допускать подобных ситуаций со стороны Сирии, передает Regnum.

Правительственная сирийская газета Al-Watan в свою очередь сообщает, что нефтяные склады обстреливают члены враждующих между собой группировок.