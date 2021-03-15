В Екатеринбурге судят мошенника, скупавшего криптовалюту на похищенные деньги

В Екатеринбурге передано в суд уголовное дело участника преступной группы, обвиняемого в хищении денег с банковских счетов. От него пострадали жители семи регионов России.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, злоумышленники, среди которых были и женщины, представлялись сотрудниками банков и вводили в заблуждение потерпевших, выпытывая конфиденциальную информацию (о номере банковской карты, сроке действия и коде безопасности). Также мошенники выясняли цифровые пароли якобы для подтверждения факта отмены операций по безналичному переводу денег.

После средства с банковских карт потерпевших переводились на другие карты. Также преступники расплачивались украденными деньгами за товар на сайтах магазина бытовой техники и в ювелирных магазинах. В ряде случаев соучастники продавали купленный на деньги жертв товар, а полученный доход распределяли между собой.

Среди пострадавших - жители Свердловской, Тульской, Кировской, Тверской, Тамбовской, Вологодской областей и республики Марий Эл. Общий ущерб составил свыше 592 тысяч рублей.

Сам мужчина свою вину признал в полном объеме. На допросе он рассказал, что после реализации товара, приобретенного на средства потерпевших, оставлял до 30% полученных денег себе, а на оставшиеся покупал криптовалюту организатору преступной группы. Сейчас уголовное дело направлено в Ленинский районный суд.