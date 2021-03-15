15 Марта 2021
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Госдума приняла закон о "нечаянной коррупции"

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Политика В России Москва
Вячеслав Володин (2018) | Фото: duma.gov.ru

Володин завел Telegram-канал, обещал "немного личного"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин завел личный канал в Telegram. Всего за несколько часов на него подписалась почти тысяча пользователей. "Выполняю обещание, данное журналистам", - объяснил он свое появление в мессенджере.

"Здесь буду рассказывать:

 - как решаются проблемы граждан,

 - какие вызовы стоят перед нами и страной и как их преодолевать,

 - свою позицию по вопросам, которые вас волнуют,

 - и немного личного", - анонсировал политик. Он добавил, что позже объявит и о создании личных страниц на "Одноклассниках" и во "ВКонтакте".

Ранее Володин действительно пообещал, что заведет аккаунты на платформах с российской юрисдикцией (тут, правда, не вписывается Telegram, но, видимо, его сотрудничество с российскими властями позволяет такой ход). В Facebook и прочих иностранных соцсетях спикер Госдумы регистрироваться не будет, поскольку они "нарушают права человека" и председатель нижней палаты парламента не хочет  "быть заложником их позиции".

Недавно в Telegram пришел еще один думский "тяжеловес" – глава комитета ГД по информационной политике Александр Хинштейн. Он много комментирует новости, обсуждаемые законопроекты, отвечает на критику СМИ, у него уже почти 4,5 тыс. подписчиков.

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Володин завел Telegram-канал, обещал "немного личного"

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Теги: вячеслав володин, telegram-канал, соцсети



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