Володин завел Telegram-канал, обещал "немного личного"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин завел личный канал в Telegram. Всего за несколько часов на него подписалась почти тысяча пользователей. "Выполняю обещание, данное журналистам", - объяснил он свое появление в мессенджере.

"Здесь буду рассказывать:

- как решаются проблемы граждан,

- какие вызовы стоят перед нами и страной и как их преодолевать,

- свою позицию по вопросам, которые вас волнуют,

- и немного личного", - анонсировал политик. Он добавил, что позже объявит и о создании личных страниц на "Одноклассниках" и во "ВКонтакте".

Ранее Володин действительно пообещал, что заведет аккаунты на платформах с российской юрисдикцией (тут, правда, не вписывается Telegram, но, видимо, его сотрудничество с российскими властями позволяет такой ход). В Facebook и прочих иностранных соцсетях спикер Госдумы регистрироваться не будет, поскольку они "нарушают права человека" и председатель нижней палаты парламента не хочет "быть заложником их позиции".

Недавно в Telegram пришел еще один думский "тяжеловес" – глава комитета ГД по информационной политике Александр Хинштейн. Он много комментирует новости, обсуждаемые законопроекты, отвечает на критику СМИ, у него уже почти 4,5 тыс. подписчиков.