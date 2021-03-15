На Южном Урале за сутки умерло 12 человек с COVID-19

В Челябинской области за сутки у 140 человек подтвержден COVID-19, 12 человек скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 54 тыс. 468 человек.

В настоящий момент в регионе 5 тыс. 4 заболевших. За сутки выписаны 152 человека, всего в регионе выздоровели 47 тыс. 221 пациент.

За прошедшие сутки умерло 12 человек, из них десять от коронавируса. Еще у двух человек COVID-19 был сопутствующим заболеванием.