15 Марта 2021
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Экономика Свердловская область
копилка деньги финансы свинья (2008) | Фото: slovnet.ru

В Свердловской области не могут определиться с кандидатурой министра финансов

На предстоящем заседании Законодательного собрания Свердловской области вновь отсутствует вопрос об утверждении министра финансов региона. На сегодняшний день исполняющим обязанности является Александр Старков, который занял свой пост после ухода замгубернатора и министра финансов Галины Кулаченко в Тюмень.

Вопрос о кандидатуре и назначении решается уже три месяца, в то время как госдолг Среднего Урала постепенно перерастает отметку в 114 млрд руб.

"Это не предел, Куйвашев собрался увеличить госдолг области до 226 млрд руб., превратив область – донор в дотационный регион, - заявил бывший депутат Екатеринбургской городской думы Нафик Фамиев. - Москва не согласовывает Куйвашеву кандидатуры, которые он представляет. Свердловская область на пути внешнего финансового управления, как Хакасия, Мордовия, Ингушетия, Костромская область. Что это будет означать? Запрет на любое самостоятельное распоряжение своими средствами без согласования федерального казначейства".

Напомним, что госдолг Свердловской области на 1 января текущего года составил свыше 114 млрд руб. Данный показатель является рекордным за всю историю региона. Но уже к концу февраля достиг отметки в 120,89 млрд руб.

Следующее заседание Законодательного собрания региона состоится 16 марта. На нем должны рассмотреть проект закона о комплексном развитии территорий. 9 марта проект закона был рассмотрен на заседании комитета по жилищной политике и инфраструктуре заксобрания Свердловской области. Представители свердловского заксобрания заявили, что основная задача КРТ - это помощь в вопросе с расселением аварийного жилья в регионе.

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В Свердловской области не могут определиться с кандидатурой министра финансов

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Теги: ЗакСО, финансы, министр, экономика, госдолг, Фамиев



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