15 Марта 2021
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Вышка 5G. (2020) | Фото: Christoph Scholz / Flickr.com

Житель Чукотки получил штраф за ложную информацию о вреде вышек 5G

Житель Чукотки оштрафован на 15 тысяч рублей за распространение недостоверной информации о вреде вышек сотовой связи.

По данным прокуратуры, мужчина заявил в публичной группе в мессенджере об опасности вышек 5G.

На него было возбуждено административное дело по статье о распространении заведомо недостоверной общественно значимой информации в информационно-телекоммуникационных сетях, пишет Regnum.

Напомним, в начале мая жители североосетинского села Ногир сожгли мобильную вышку МТС (населенный пункт остался без связи), поскольку боялись влияния 5G-передатчиков на свое здоровье.

В июне глава Чечни Рамзан Кадыров решил лично заняться просветительской работой. В своем telegram-канале он опроверг миф о том, что в распространении коронавируса виновата связь формата 5G.

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Житель Чукотки получил штраф за ложную информацию о вреде вышек 5G

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Теги: вышки 5G, Чукотка, штраф



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