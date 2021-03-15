Житель Чукотки получил штраф за ложную информацию о вреде вышек 5G

Житель Чукотки оштрафован на 15 тысяч рублей за распространение недостоверной информации о вреде вышек сотовой связи.

По данным прокуратуры, мужчина заявил в публичной группе в мессенджере об опасности вышек 5G.

На него было возбуждено административное дело по статье о распространении заведомо недостоверной общественно значимой информации в информационно-телекоммуникационных сетях, пишет Regnum.

Напомним, в начале мая жители североосетинского села Ногир сожгли мобильную вышку МТС (населенный пункт остался без связи), поскольку боялись влияния 5G-передатчиков на свое здоровье.

В июне глава Чечни Рамзан Кадыров решил лично заняться просветительской работой. В своем telegram-канале он опроверг миф о том, что в распространении коронавируса виновата связь формата 5G.