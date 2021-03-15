СМИ: Минцифры хочет видеть во встроенном браузере смартфонов российский поисковик

Минцифры планирует расширить обязательства по предустановки отечественного программного обеспечения на гаджеты, продаваемые в России. Напомним, в силу вот-вот должен вступить закон, по которому на смартфоны, Smart-телевизоры и планшеты/ноутбуки производитель или продавец должен будет установить российские приложения. Это будет определенный набор: поисковик, госуслуги, сервис навигации и т.д.

Теперь же, как пишет "Коммерсант", министерство хочет, чтобы российский поисковик был установленным по умолчанию в браузер устройства. Издание предполагает, что таким поисковиком может стать Яндекс. Сейчас пользователь может выбирать поисковик, обычно предлагаются Яндекс и Google.

Интересно, что в Яндексе считают, что оптимальное решение – это все же возможность выбирать поисковую систему: "Мы считаем, что каждый человек должен иметь возможность свободного выбора и наиболее оптимальным решением могло бы стать "окно выбора" поисковой системы".

Эксперты отмечают, что Google может потерять доходы от поисковика в российском сегменте, поскольку львиная доля поиска (да и вообще пользования сетью) сейчас приходится на мобильные телефоны, планшеты и ноутбуки.