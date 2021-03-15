15 Марта 2021
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Гилёвская роща, обрушение коллектора (2021) | Фото: vk.com/tmnourhome

Гилёвская роща серьёзно пострадала из-за обрушения коллектора

Последствия обрушения двух коллекторов в Тюмени для Гилёвской рощи можно квалифицировать как "достаточно серьёзные". Такое заявление сделал директор департамента городского хозяйства Семён Тегенцев на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, которое в минувшую субботу провел глава города Руслан Кухарук. Об этом сообщили Накануне.RU в администрации Тюмени.

"Случился размыв территории Гилевской рощи, повреждены объекты благоустройства и окружающей среды. Специалистами МКУ "ЛесПаркХоз" и компании ООО "Тюмень Водоканал" проводится необходимая работа по изучению причин и факторов, которые привели к технологическому инциденту. Также ведется обследование территории. В результате будут приняты меры по анализу возможных мероприятий капитального характера, чтобы впредь не допустить подобные инциденты в районе Гилевской рощи. МКУ "ЛесПаркХоз" и ООО "Тюмень Водоканал" при поддержке департамента городского хозяйства составят план-график восстановления нарушенного благоустройства и окружающей среды", - сообщил Тегенцев.

По его словам, 11 марта 2021 года произошло два подряд технологических инцидента на напорных коллекторах диаметром 1000 мм, отводящих канализационные стоки от КНС-7. Данная станция является узловой и перекачивает половину всего объема стоков города Тюмени. На левой нитке в максимальный пик нагрузки произошло повреждение с выходом стоков на поверхность, с последующим подтоплением лесничества "Гилёвская роща". Водоканалу потребовалось почти двое суток для устранения повреждения на коллекторах. На сегодняшний день КНС-7 и система водоотведения функционируют в рабочем режиме.

Руслан Кухарук поставил задачу провести тщательное обследование территории и зафиксировать нанесённый ущерб. Также будут проработаны мероприятия по рекультивации земель. "Водоканал" проведет мероприятия, чтобы не допустить повторения подобной ситуации.

Также члены комиссии приняли решение ограничить доступ на территорию рощи, до тех пор, пока идет обследование территории.

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Гилёвская роща серьёзно пострадала из-за обрушения коллектора

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Теги: Гилёвская роща, обрушение коллектора, рекультивация



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