Житель Челябинска вышел на пикет из-за спектакля о Сталине

Житель Челябинска вышел на одиночный пикет у здания Камерного театра из-за спектакля "Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича", передает корреспондент Накануне.RU.

Спектакль "Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича" поставлен по пьесе Артура Соломонова. Жанр постановки – черная комедия.

По мнению члена партии "Коммунисты России" Андрея Филатова, руководители советского государства в спектакле представлены в неблаговидном виде. Это, по словам коммуниста, оскорбляет честь и достоинство граждан.

"На мой взгляд, это порочит нашу советскую историю и формирует у людей негативное отношение к нашей советской истории и государственности. С учетом нынешнего не совсем зрелого политического мировоззрения у нашего общества, такие спектакли скорее могут навредить, чем принести пользу. А искусство должно приносить пользу и сподвигать людей к благородным поступкам в своей стране и мире, а не порочить честь и достоинство нашей советской истории и нашей государственности", - подчеркнул он.

По словам Филатова, пикетом он хочет привлечь внимание общественности "к таким отклонениям в социальной культуре".