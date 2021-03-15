15 Марта 2021
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пикет из-за спектакля о Сталине (2021) | Фото: youtube.com/watch?v=k7iVCGzq4Gw&t=102s

Житель Челябинска вышел на пикет из-за спектакля о Сталине

Житель Челябинска вышел на одиночный пикет у здания Камерного театра из-за спектакля "Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича", передает корреспондент Накануне.RU.

Спектакль "Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича" поставлен по пьесе Артура Соломонова. Жанр постановки – черная комедия.

По мнению члена партии "Коммунисты России" Андрея Филатова, руководители советского государства в спектакле представлены в неблаговидном виде. Это, по словам коммуниста, оскорбляет честь и достоинство граждан.

"На мой взгляд, это порочит нашу советскую историю и формирует у людей негативное отношение к нашей советской истории и государственности. С учетом нынешнего не совсем зрелого политического мировоззрения у нашего общества, такие спектакли скорее могут навредить, чем принести пользу. А искусство должно приносить пользу и сподвигать людей к благородным поступкам в своей стране и мире, а не порочить честь и достоинство нашей советской истории и нашей государственности", - подчеркнул он.

пикет из-за спектакля о Сталине(2021)|Фото: youtube.com/watch?v=k7iVCGzq4Gw&t=102s

По словам Филатова, пикетом он хочет привлечь внимание общественности "к таким отклонениям в социальной культуре".

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Житель Челябинска вышел на пикет из-за спектакля о Сталине

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Теги: пикет, спектакль, театр,



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