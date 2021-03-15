В Пуровском районе произошло смертельное ДТП с участием "Камаза"

Вечером 14 марта на 23 км автодороги "Коротчаево - Тазовский", Пуровского района произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции ЯНАО.

Авария произошла около 21.58 вечера. Водитель "Камаза" с полуприцепом "Политранс" не учел дорожные и метеорологические условия, а также скорость движения автомобиля. В результате он допустил выезд полуприцепа на встречную полосу, по которой двигался "Мерседес Актрос". Водитель погиб на месте, пассажир был госпитализирован с травмами.

Только в 2021 г. на ямальских дорогах зарегистрировано 1 тыс. 214 ДТП, в которых девять человек погибли и еще 55, включая троих детей, были травмированы. 14 марта было зарегистрировано 15 ДТП, одно из которых унесло жизнь одного человека и травмировало другого.