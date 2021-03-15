В Пуровском районе произошло смертельное ДТП с участием "Камаза"

15 Марта 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Госдума приняла закон о "нечаянной коррупции"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Ямало-Ненецкий АО
ДТП в Пуровском районе (2021) | Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ямала

В Пуровском районе произошло смертельное ДТП с участием "Камаза"

Вечером 14 марта на 23 км автодороги "Коротчаево - Тазовский", Пуровского района произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции ЯНАО.

Авария произошла около 21.58 вечера. Водитель "Камаза" с полуприцепом "Политранс" не учел дорожные и метеорологические условия, а также скорость движения автомобиля. В результате он допустил выезд полуприцепа на встречную полосу, по которой двигался "Мерседес Актрос". Водитель погиб на месте, пассажир был госпитализирован с травмами.

ДТП в Пуровском районе(2021)|Фото: пресс-служба Госавтоинспекции ЯмалаДТП в Пуровском районе(2021)|Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ямала

Только в 2021 г. на ямальских дорогах зарегистрировано 1 тыс. 214 ДТП, в которых девять человек погибли и еще 55, включая троих детей, были травмированы. 14 марта было зарегистрировано 15 ДТП, одно из которых унесло жизнь одного человека и травмировало другого.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Пуровском районе произошло смертельное ДТП с участием "Камаза"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Пуровский район, Камаз, ДТП, смерть



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети