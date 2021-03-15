Прокурор Свердловской области Сергей Охлопков официально ушел в отставку

Прокурор Свердловской области Сергей Охлопков покинул свой пост.

Информация об Охлопкове уже удалена с официального сайта региональной прокуратуры. В качестве руководителя указан первый заместитель прокурора Свердловской области Владимир Маленьких.

Напомним, что информация об уходе Сергея Охлопкова со своей должности появилась еще 4 февраля. Источники сообщали, что прокурор написал заявление по собственному в связи с выходом на пенсию, после чего отправился в бессрочный отпуск. Однако в самом надзорном ведомстве это не подтверждали.

На прошлой неделе губернатор Евгений Куйвашев наградил Охлопкова знаком отличия "За заслуги перед Свердловской областью" II степени.