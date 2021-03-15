Четверть россиян продержится на своих финансовых запасах не больше недели, если потеряет работу

Почти четверть россиян из тех, кто ищет новую работу, уверены: стоит им уволиться со старой работы, они столкнуться с финансовыми проблемами меньше, чем через неделю. Такого мнения придерживаются 23% опрошенных в ходе исследования Head Hunter (Опрос был проведен онлайн с 22 февраля по 10 марта, в нем приняли участие 5,5 тыс. соискателей).

Каждый пятый (20%) может рассчитывать на спокойные поиски новой работы в течение двух недель, а потом накопленные деньги тоже закончится. 15% опрошенных смогут продержаться полтора месяца. 11% могут позволить себе не работать три месяца, и только 4% могут искать работу до полугода.

Есть еще 3% респондентов, у которых вообще не возникнет финансовых трудностей из-за отсутствия работы, передает РБК.

В январе этого года официальный уровень безработицы в России составлял 5,9% - это на 1,3% выше, чем в январе 2020 года.