15 Марта 2021
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Экономика В России
Пустой кошелек (2020) | Фото: Накануне.RU

Четверть россиян продержится на своих финансовых запасах не больше недели, если потеряет работу

Почти четверть россиян из тех, кто ищет новую работу, уверены: стоит им уволиться со старой работы, они столкнуться с финансовыми проблемами меньше, чем через неделю. Такого мнения придерживаются 23% опрошенных в ходе исследования Head Hunter (Опрос был проведен онлайн с 22 февраля по 10 марта, в нем приняли участие 5,5 тыс. соискателей).

Каждый пятый (20%) может рассчитывать на спокойные поиски новой работы в течение двух недель, а потом накопленные деньги тоже закончится. 15% опрошенных смогут продержаться полтора месяца. 11% могут позволить себе не работать три месяца, и только 4% могут искать работу до полугода.

Есть еще 3% респондентов, у которых вообще не возникнет финансовых трудностей из-за отсутствия работы, передает РБК.

В январе этого года официальный уровень безработицы в России составлял 5,9% - это на 1,3% выше, чем в январе 2020 года.

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Четверть россиян продержится на своих финансовых запасах не больше недели, если потеряет работу

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Теги: россияне, поиск работы, безработица, финансовые проблемы



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