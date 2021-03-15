Нидерланды приостанавливают использование вакцины AstraZeneca

Нидерланды приостанавливают использование вакцины британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca против COVID-19 до 28 марта включительно.

Препарат не будет использоваться на территории страны из соображений предосторожности, сообщило министерство здравоохранения, благосостояния и спорта Нидерландов.

Отмечается, что приостановка использования вакцины AstraZeneca связана с поступившими сообщениями о серьезных осложнениях у людей после вакцинации данным препаратом, передает Regnum.

Ранее AstraZeneca сообщила, что она располагает данными, которые не подтверждают, что ее вакцина стала причиной образования тромбов у вакцинированных.

На днях на сайте Европейского агентства лекарственных средств будет обнародован ежемесячный отчет о безопасности вакцины, заявили в компании.

Ранее вакцинацию препаратом от AstraZeneca приостановили Ирландия, Таиланд, Дания, Норвегия и Исландия. Чуть ранее Австрия отказалась от использование вакцины из одной определенной партии – после того, как 49-летняя медсестра умерла от "серьезных проблем со свертываемостью крови" через несколько дней после вакцинации.