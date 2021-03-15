15 Марта 2021
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Госдума приняла закон о "нечаянной коррупции"

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фитнес-клуб, спортзал (2020) | Фото: vologda-oblast.ru

Налоговый вычет за фитнес предложили распространить на детей

В Госдуму внесли предложение о распространении социального налогового вычета по НДФЛ на несовершеннолетних, которые ведут активный образ жизни. Это будет распространяться на усыновленных и подопечных, пишет "Парламентская газета".

Законопроект о налоговом вычете за траты на физкультурно-оздоровительные услуги ко второму чтению будет изменен, сообщил один из авторов поправок, депутат Госдумы по бюджетам и налогам от "Единой России" Валерий Скруг.

По его словам, сделать физкультурно-оздоровительные услуги максимально доступными, в том числе для молодых семей.

Ранее Госдума приняла в первом чтении пакет поправок в Налоговый кодекс и другие законы, вводящий социальный налоговый вычет НДФЛ за занятия в физкультурно-оздоровительных центрах.

Вычет можно будет получить в размере фактически произведенных расходов, но не более 120 тыс. руб. за налоговый период с учетом других социальных вычетов. Фактически же граждане смогут сэкономить до 15,6 тыс. руб. – это максимальный вычет (120 тыс. руб.), умноженный на ставку налога.

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Налоговый вычет за фитнес предложили распространить на детей

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Теги: Налоговый вычет, фитнес



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