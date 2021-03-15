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Эрмитаж-Урал (2020) | Фото: Накануне.RU

"Эрмитаж-Урал" в Екатеринбурге откроется 1 июля

Культурно-просветительский центра "Эрмитаж-Урал" в Екатеринбурге откроет свои двери 1 июля. О запланированной дате сообщает ТАСС со ссылкой на главу управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков.

По его словам, открытие уральского Эрмитажа власти Екатеринбурга хотят приурочить ко дню эвакуации экспонатов музея в Свердловск в 1941 г. На сегодняшний день все договоренности с Центром по первой экспозиции уже оговорены. Для ее размещения приобретено необходимое оборудование, и сейчас речь идет только о "дополнительном оборудовании для красоты".

Напомним, что изначальной датой открытия "Эрмитаж-Урала" был ноябрь прошлого года, однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Ранее директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин уже сообщал, что Центр откроется не раньше лета одновременно с фондохранилищем.

Это первое на Урале фондохранилище объектов искусства, который предоставляет возможность для реставрации буквально в местах хранения экспонатов. Реставрационно-хранительский корпус Культурно-просветительского центра "Эрмитаж – Урал" располагается по ул. Вайнера, 16 рядом с самим музеем на Вайнера,11.

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"Эрмитаж-Урал" в Екатеринбурге откроется 1 июля

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Теги: Эрмитаж-УРал, Екатеринбург, открытие



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