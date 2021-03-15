В Бурятии призвали вернуть прежний пенсионный возраст

Депутат Народного Хурала Бурятии Игорь Бобков решил опробовать "Тикток" и выступил на этой площадке с предложением вернуть в регионе прежний пенсионный возраст.

“Я сделал соответствующие расчёты и пришёл к мнению, что мужчины доживают до 65 лет и просто попользоваться, воспользоваться пенсией не успевают. Они просто умирают. Умирают от того, что просто выработали свой человеческий и физический ресурс. И женщины тоже”, - отметил Бобков.

Ролик набрал уже более 25 тысяч просмотров.

Бурятия известна своей протестной активностью, но важно отметить, что это заявление прозвучало не от оппозиционного политика, или от случайного, некомпетентного человека — Игорь Бобков является членом фракции "Единая Россия" и работает в комитете по бюджету, налогам и финансам.

Напомним, ранее депутат Госдумы Валерий Рашкин заявил о том, что власти подумывают о новом повышении пенсионного возраста. Впрочем, эти планы опровергали пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и спикер Госдумы Вячеслав Володин.