15 Марта 2021
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Происшествия Челябинская область
Александр Виноградов, глава Троицка (2015) | Фото: мэрия Троицка

В мэрии Троицка считают надуманным обвинение, предъявленное главе города

Администрация Троицка считает надуманным обвинение, предъявленное главе города Александру Виноградову, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Напомним, Виноградова обвиняют в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2019 году обвиняемый передал объекты имущественного комплекса хозяйствующего субъекта другому предприятию, что повлекло нарушение прав хозяйствующего субъекта. По решению суда он заключен под стражу

В декабре 2020 г. был задержан и заключен под стражу заместитель главы Троицка по городскому хозяйству Вадим Герман. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. Герман полностью признал вину в совершении преступления и заключил досудебное соглашение. По версии следствия, в 2019 г. Герман незаконно передал имущество ЗАО "Теплосервис" в аренду третьим лицам, с установленным в них технологическим оборудованием. "Теплосервис" был причинен ущерб в размере более 9 млн руб.

В администрации города обвинение считают надуманным. В мэрии рассказали, что в октябре 2019 г. жители города могли остаться без отопления по вине ЗАО "ТЭК".

"Глава города, совместно с членами комиссии по чрезвычайным ситуациям, действуя в интересах жителей города, предотвращал чрезвычайную ситуацию. Тем не менее, по версии следствия, такими действиями глава города превысил должностные полномочия. Превышение полномочий заключалось в том, что при отказе ЗАО "ТЭК" от включения оборудования, необходимого для нормального теплоснабжения города, совместно с членами комиссии по чрезвычайным ситуациям он передал права по включению этого оборудования единой теплоснабжающей организации ООО "Перспектива". Следствие видит в этом нарушение интересов ЗАО "ТЭК", - сообщили в администрации.

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В мэрии Троицка считают надуманным обвинение, предъявленное главе города

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Теги: Александр Виноградов, глава Троицка, превышение полномочий, обвинение, уголовное дело



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