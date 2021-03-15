15 Марта 2021
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Челябинск, метель, снег, автомобиль, замело (2014) | Фото: instagram.com

На Байкале из-за снежного шторма тысячи людей остались без электричества

В минувшие выходные циклон со швальным, штормовым ветром и метелями оставил без электричества тысячи жителей регионов Восточной Сибири. И если в Иркутской области и Бурятии электроснабжение почти всех потребителей восстановлено, то в Забайкальском крае работы еще продолжаются.  

По данным на утро 15 марта, 54 населенных пункта в 10 районах Забайкальского края оставались без электроэнергии. В Оловяннинском, Ононском, Борзинском и Забайкальском районах края был объявлен режим ЧС, сообщили в пресс-службе правительства края. Планируется, что в ближайшее время размер ущерба, нанесенного региону, начнет восстанавливать комиссия по чрезвычайным ситуациям. "Мы справились с чрезвычайной ситуацией 2019 года, Минфин Забайкалья сделал в 2020 году крайние выплаты потому что, к сожалению, федерация нам отказала. Сейчас необходимо зафиксировать все потребности в финансировании и отдельно рассматривать на комиссии по чрезвычайным ситуациям", - заявил на оперативном совещании правительства региона первый вице-премьер Забайкалья Андрей Кефер.

ДТП, метель, пробка,(2021)|Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области

Между тем, спасатели помогают туристам и местным жителям, которые находились на Байкале в момент начала непогоды. В пресс-службе МЧС России сообщили, что особенно сложная ситуация сложилась на акватории озера в проливе Малое Море, где были зафиксированы порывы ветра до 35 метров в секунду и сильная метель.

"На телефон спасения поступило сообщение от пешей группы туристов, которые попали в сильную метель на озере Байкал у острова Огой. 12 человек не могли самостоятельно добраться до ближайшего населенного пункта и спасались от штормового ветра в палатках в ожидании помощи. На вызов выехала группа спасателей Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России на вездеходе "Трэкол". Туристов небольшими группами эвакуировали со льда в безопасное место на берег залива Куркут", - сообщили в МЧС.

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На Байкале из-за снежного шторма тысячи людей остались без электричества

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Теги: метель, шторм, циклон, байкал, восстановление электроснабжения, забайкалье



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