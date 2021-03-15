Свердловский губернатор отказался от подарков на 50-летие

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев по традиции отказался от подарков на свой день рождения.

Завтра, 16 марта, глава региона отметит свой 50-летний юбилей. Куйвашев напомнил, что каждый год он просит не дарить ему подарков, а вместо этого помочь детям.

"Сегодня в вашей поддержке нуждаются 15 малышей, которые самоотверженно борются с разными заболеваниями. Давайте поможем им, для меня это станет лучшим подарком", - написал сегодня губернатор в своем Instagram, указав реквизиты, куда можно отправить средства.

По его словам, за шесть лет удалось собрать более 53 млн рублей, которые пошли на помощь детям.

"Мне приятно видеть, что подобную традицию поддерживают чиновники, спортсмены и другие известные люди нашего региона", - добавил Евгений Куйвашев.

Напомним, в прошлом году таким образом было собрано более 30 млн рублей.