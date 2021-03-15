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Евгений Куйвашев (2018) | Фото: Накануне.RU

Свердловский губернатор отказался от подарков на 50-летие

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев по традиции отказался от подарков на свой день рождения.

Завтра, 16 марта, глава региона отметит свой 50-летний юбилей. Куйвашев напомнил, что каждый год он просит не дарить ему подарков, а вместо этого помочь детям.

"Сегодня в вашей поддержке нуждаются 15 малышей, которые самоотверженно борются с разными заболеваниями. Давайте поможем им, для меня это станет лучшим подарком", - написал сегодня губернатор в своем Instagram, указав реквизиты, куда можно отправить средства.

Евгений Куйвашев, пресс-конференция(2020)|Фото: Накануне.RU

По его словам, за шесть лет удалось собрать более 53 млн рублей, которые пошли на помощь детям.

"Мне приятно видеть, что подобную традицию поддерживают чиновники, спортсмены и другие известные люди нашего региона", - добавил Евгений Куйвашев.

Напомним, в прошлом году таким образом было собрано более 30 млн рублей.

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Свердловский губернатор отказался от подарков на 50-летие

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Теги: Куйвашев, юбилей, подарки



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