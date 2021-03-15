СМИ: московский горком КПРФ одобрил список кандидатов в Госдуму

Делегаты московской конференции КПРФ 13 марта одобрили список кандидатов, рекомендованных к выдвижению по одномандатным округам Москвы на выборах в Госдуму, которые состоятся предстоящей осенью.

В февральском списке не было первого секретаря московского горкома Валерия Рашкина, а Люблинский округ, где он в 2016 году уступил единороссу Петру Толстому, оставался вакантным. В обновленном списке Люблинский округ до сих пор пустует, а Рашкин значится кандидатом по Бабушкинскому округу.

Как говорят в КПРФ, они намерены победить во всех округах. Как считают эксперты, многое будет зависеть от допуска к выборам других оппозиционеров, так как в целом рекомендованных кандидатов нельзя назвать популярными, пишет "Коммерсант".