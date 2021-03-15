В екатеринбургском ЦПКиО на мужчину упала металлическая декорация

Прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга организовала проверку после того, как в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского мужчина получил травмы.

Как сообщили Накануне.RU в надзорном ведомстве, 14 марта около 18 часов на жителя города упала металлическая информационная конструкция-декорация. В это время шло празднование Масленицы, в связи с чем в ЦПКиО находилось многочисленное количество горожан с детьми.

Пострадавший госпитализирован с черепно-мозговой травмой. Степень тяжести вреда его здоровью будет установлена по результатам судебно-медицинского освидетельствования.

Прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства при организации мероприятия.

Ранее Чкаловский районный суд Екатеринбурга удовлетворил исковое требование прокуратуры в отношении городской администрации. Согласно решению суда, мэрия должна установить освещение на ул. Матросова в п. Сысерть на промежутке домов №1-9.