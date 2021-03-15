15 Марта 2021
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Скорая помощь (2019) | Фото: Накануне.RU

В Нальчике шестеро детей попали в больницу из-за неисправного дымохода

В Нальчике шестеро детей были госпитализированы из-за отравления угарным газом.

Согласно предварительным данным, они надышались газом из-за неправильно установленного дымохода, у которого отсутствовала тяга. В настоящее время выясняются причины происшествия, сообщает "Рен ТВ".

Ранее в Ингушетии несколько детей одновременно отравились газом. Возбуждено уголовное дело.

С 3 на 4 февраля в детскую республиканскую клиническую больницу были доставлены семеро детей в возрасте от 1 года до 8 лет. У всех были признаки отравления угарным газом.

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В Нальчике шестеро детей попали в больницу из-за неисправного дымохода

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Теги: Нальчик, отравление, дети



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