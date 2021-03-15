В Екатеринбурге ведутся поиски мужчины, избившего глухонемого пенсионера

Сотрудники правоохранительных органов в Екатеринбурге выясняют личность мужчины, который избил 75-летнего глухонемого.

Отмечается, что злоумышленнику не понравилось, что пенсионер не ответил на его вопрос, сообщает РИА "Новости".

Инцидент произошел на автобусной остановке. По данному факту проводится проверка.

Ранее суд на Среднем Урале вынес приговор по уголовному делу о причинении пациенткой телесных повреждений медсестре. На скамье подсудимых оказалась жительница Каменска-Уральского.