Компания AstraZeneca заявила о безопасности своей вакцины

Британско-шведская компания AstraZeneca сообщила, что она располагает данными, которые не подтверждают, что ее вакцина стала причиной образования тромбов у вакцинированных.

На днях на сайте Европейского агентства лекарственных средств будет обнародован ежемесячный отчет о безопасности вакцины, заявили в компании. Там сослались на исследование 17 млн человек, согласно которому, отсутствуют данные о повышенном риске возникновения эмболии легочной артерии, тромбоза глубоких вен или тромбоцитопении.

Вакцинацию препаратом от AstraZeneca приостановили Таиланд, Дания, Норвегия и Исландия. Чуть ранее Австрия отказалась от использование вакцины из одной определенной партии – после того, как 49-летняя медсестра умерла от "серьезных проблем со свертываемостью крови" через несколько дней после вакцинации.