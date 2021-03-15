15 Марта 2021
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Политика За рубежом
(2004) |

В ЕС рассчитывают к июню разработать сертификат по COVID-19

Единый в Евросоюзе санитарный сертификат по коронавирусу будет разработан к началу июня.

Как сообщил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, документ упростит передвижение внутри ЕС. В электронном или бумажном виде будет содержаться информация о том, был ли человек вакцинирован, выздоровел ли он после заражения и есть ли у него негативный тест на COVID-19, пишет "Коммерсант".

Идея о введении сертификатов по COVID-19 для путешественников пока вызывает скепсис у российских властей, заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что этот вопрос рассматривался, и правительственный штаб не поддержал эту идею.

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В ЕС рассчитывают к июню разработать сертификат по COVID-19

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Теги: ЕС, коронавирус, сертификат



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